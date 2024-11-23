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Подолье -Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подолье - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
"Подолье" в последнем туре турнирных задач уже не решает. Подопечные Ковальца эту часть сезона завершат на восьмом месте в группе. А вот для "Эпицентра" эта игра очень важна. В случае победы подопечные Нагорняка смогут обойти "Агробизнес" и подняться на восьмое место.
Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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