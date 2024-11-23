Прикарпатье - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Ивано-Франковске седьмая команда группы будет принимать четвертую. "Прикарпатье" не смогло квалифицироваться в чемпионскую группу, но постарается на мажорной ноте завершить год. "Металлист" в случае победы будет иметь шансы завершить эту часть сезона на третьем месте.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.