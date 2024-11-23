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Прикарпатье - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Прикарпатье - Металлист: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Прикарпатье - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Прикарпаття

Новина українською

В Ивано-Франковске седьмая команда группы будет принимать четвертую. "Прикарпатье" не смогло квалифицироваться в чемпионскую группу, но постарается на мажорной ноте завершить год. "Металлист" в случае победы будет иметь шансы завершить эту часть сезона на третьем месте.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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