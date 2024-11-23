Минай - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Минай" разочаровал собственных болельщиков. Подопечные Любеновича не смогли пробиться в топ-4 и перспективы этого клуба туманны. "Буковина" с основным заданием справилась, но коллектив из Черновцов будет пытаться завершить год на третьем месте. Для этого гостям лучше победить.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.