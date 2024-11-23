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Минай - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Минай - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФСК Буковина
"Минай" разочаровал собственных болельщиков. Подопечные Любеновича не смогли пробиться в топ-4 и перспективы этого клуба туманны. "Буковина" с основным заданием справилась, но коллектив из Черновцов будет пытаться завершить год на третьем месте. Для этого гостям лучше победить.
Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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