  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Видеотрансляции матчей дня группы Б
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня группы Б

Первая лига
Обновлено

Будет на что посмотреть

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня группы Б

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Сегодня сыграют три матча последнего тура первой части сезона в группе Б Первой лиги. Обращаем внимание на противостоянии в Полтаве, где местная команда примет "Металлист 1925". Полтавчане в случае победы завершат год на первом месте. Также должна быть интересной игра между "Викторией" и ЮКСА.

12:00. "Виктория" - ЮКСА

12:00. "Полтава" - "Металлист 1925"

12:00. "Кремень" - "Мариуполь"

По теме
yellow-arrow
Центральная игра тура в Полтаве. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Подолье – Эпицентр 1:2. Подопечные Нагорняка поднимаются на первое место
yellow-arrow
Первая лига. Прикарпатье – Металлист 1:2. Харьковчане завершают год на третьем месте в группе А
Кремень (Кременчуг) СК Полтава Диназ (Вышгород) Металлист 1925 (Харьков) Виктория (Сумы) Металлург (Запорожье) ФСК Мариуполь ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости