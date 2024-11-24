Первая лига
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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня группы Б
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Фото: ФК Металіст 1925
Сегодня сыграют три матча последнего тура первой части сезона в группе Б Первой лиги. Обращаем внимание на противостоянии в Полтаве, где местная команда примет "Металлист 1925". Полтавчане в случае победы завершат год на первом месте. Также должна быть интересной игра между "Викторией" и ЮКСА.
12:00. "Виктория" - ЮКСА
12:00. "Полтава" - "Металлист 1925"
12:00. "Кремень" - "Мариуполь"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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