Центральная игра тура в Полтаве. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют три матча 18-го тура Первой лиги в группе Б. Таким образом, завершится 2024 год для Первой лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс противостояний. Игра между "Металлургом" и "Диназом" не состоится.Такое решение было принято ПФЛ после обращения ФК "Диназ". Вышгородцы не могут приехать на этот поединок.

Группа Б

"Полтава" - "Металлист 1925"

24.11.2024. 12:00. "Молодежный". Полтава

Вторая команда группы будет принимать четвертую. Безусловно, это самое ожидаемое противостояние воскресенья. "Полтава" в прошлом туре сыграла свой не самый лучший матч, но смогла на последних секундах вырвать победу у "Мариуполя". Три очка полтавчанам принес защитник Мисюра. В случае победы в последнем туре "Полтава" завершит 2024 год на первом месте. "Металлист 1925" неделю назад уступил "Кудровке" - 0:2. Таким образом, впервые за шесть туров подопечные Патрика ван Леувена потеряли очки. Завершилась серия "Металлиста 1925" без пропусков голов в чемпионате, которая длилась на протяжении рекордных для клуба 517 минут в Первой лиге. Харьковчане в Полтаве попытаются завершить год на мажорной ноте.

"Кремень" - "Мариуполь"

24.11.2024. 12:00. "Юность". Горишние Плавни

Последняя команда группы будет принимать шестую. Турнирных задач команды уже не решают, но они будут пытаться на позитиве завершить первую часть сезона. "Кремень" провалил прошлую игру. Подопечные Климовского уступили 0:3 "Диназу". Таким образом, коллектив из Кременчуга с середины сентября выиграть не может. У "Мариуполя" были все шансы отобрать очки у "Полтавы", но пропустили на 90+6 минуте. Стоит все же отдать должное приазовцам, которые, несмотря на финансовые проблемы, все же смогли доиграть первую часть сезона. В матче первого круга "Мариуполь" разгромил своего соперника 3:0.

"Виктория" - "ЮКСА"

24.11.2024. 12:00. "Юбилейный". Сумы

ЮКСА может быть удовлетворена своими выступлениями в первой части сезона. Подопечные Чирикала пробились в чемпионскую группу. В последних матчах "крестоносцы" играют не слишком уверенно, но результата достигают. Неделю назад ЮКСА в компенсированное время смогла спастись в матче с "Металлургом" – 2:2. "Виктория" осталась без шансов на топ-4. Безусловно, это не то, чего ожидали сумчане, но стабильности им не хватило. В прошлом туре подопечные Бессмертного не играли и имели много времени на подготовку к последнему матчу в 2024 году.