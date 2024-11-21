Стало известно, почему экс-игрок Полесья не подошел Металлисту 1925

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией о полузащитнике Вячеславе Танковском.

"Экс-игрок "Полесья" Вячеслав Танковский тренируется в "Заре", это правда. Пока игрок производит неплохое впечатление на тренерский штаб.

"Полесье" отпустило Танковского бесплатно, несмотря на еще 1 год действующего контракта. Летом его предлагали в "Металлист 1925", но руководство клуба смутили 2 фактора.

Первый - наличие в составе команды Обинайи, Мафвенты и Литвиненко. Второй - потенциальная зарплата Танковского. Даже "Металлист 1925" понимает, что платить 250-300 тысяч в год в валюте клуба Первой лиги не комильфо.

По состоянию на сейчас главный тренер "Зари" Младен Бартулович рассчитывает на Танковского, но вопрос: "Рассчитывает ли на Танковского "Заря"?" - сказал Спиваковский.