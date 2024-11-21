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Стало известно, почему экс-игрок Полесья не подошел Металлисту 1925
Руководство клуба смутили два фактора
polissyafc.com
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией о полузащитнике Вячеславе Танковском.
"Экс-игрок "Полесья" Вячеслав Танковский тренируется в "Заре", это правда. Пока игрок производит неплохое впечатление на тренерский штаб.
"Полесье" отпустило Танковского бесплатно, несмотря на еще 1 год действующего контракта. Летом его предлагали в "Металлист 1925", но руководство клуба смутили 2 фактора.
Первый - наличие в составе команды Обинайи, Мафвенты и Литвиненко. Второй - потенциальная зарплата Танковского. Даже "Металлист 1925" понимает, что платить 250-300 тысяч в год в валюте клуба Первой лиги не комильфо.
По состоянию на сейчас главный тренер "Зари" Младен Бартулович рассчитывает на Танковского, но вопрос: "Рассчитывает ли на Танковского "Заря"?" - сказал Спиваковский.
В прошлом сезоне Танковский провел 31 матч за "Полесье", забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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