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Не удалось дебютировать. Клуб Первой лиги разорвал контракт с вратарем
Егор Коломиец покинул тернопольскую "Ниву"
Фото: Нива Тернопіль
"Нива" Тернополь объявила об уходе 21-летнего вратаря Егора Коломийца.
Клуб и игрок решили не продолжать сотрудничество по взаимному согласию сторон. Согласно данным Transfermarkt, его контракт был рассчитан до 30 июня 2027 года.
Молодой голкипер присоединился к тернополянам в начале этого сезона, однако в составе "желто-зеленых" дебютировать не удалось.
Ранее он выступал за "Десну" U-19 и ФК "Чернигов".
Первую часть сезона "Нива" завершила на 5-м месте в Группе А Первой лиги. Весной команда сыграет в группе Выбывание.
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