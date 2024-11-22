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Не удалось дебютировать. Клуб Первой лиги разорвал контракт с вратарем

Первая лига

Егор Коломиец покинул тернопольскую "Ниву"

Не удалось дебютировать. Клуб Первой лиги разорвал контракт с вратарем

Фото: Нива Тернопіль

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"Нива" Тернополь объявила об уходе 21-летнего вратаря Егора Коломийца.

Клуб и игрок решили не продолжать сотрудничество по взаимному согласию сторон. Согласно данным Transfermarkt, его контракт был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Молодой голкипер присоединился к тернополянам в начале этого сезона, однако в составе "желто-зеленых" дебютировать не удалось.

Ранее он выступал за "Десну" U-19 и ФК "Чернигов".

Первую часть сезона "Нива" завершила на 5-м месте в Группе А Первой лиги. Весной команда сыграет в группе Выбывание.

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Нива (Тернополь)
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Источник:
ФК Нива Тернопіль
Опубликовал: Алина Ерофеева
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