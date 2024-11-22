Диназ не приедет на матч Первой лиги с Металлургом

Матч 18-го тура Первой лиги "Металлург" – "Диназ", который был запланирован на 24 ноября, не состоится.

Такое решение было принято ПФЛ после обращения ФК "Диназ". Вышгородцы не могут приехать на этот поединок.

Причины, по котором гости не едут на матч, не уточняются.

Дальнейшая судьба этого матча будет решена в ближайшее время.