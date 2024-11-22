Первая лига
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Диназ не приедет на матч Первой лиги с Металлургом
В воскресенье поединок не состоится
Фото: ФК Заря Луганск
Матч 18-го тура
Такое решение было принято ПФЛ после обращения ФК "Диназ". Вышгородцы не могут приехать на этот поединок.
Причины, по котором гости не едут на матч, не уточняются.
Дальнейшая судьба этого матча будет решена в ближайшее время.
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Источник:DiViSport
Опубликовал: Михаил Черныш
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