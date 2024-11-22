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Диназ не приедет на матч Первой лиги с Металлургом

Первая лига
Обновлено

В воскресенье поединок не состоится

Диназ не приедет на матч Первой лиги с Металлургом

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Матч 18-го тура Первой лиги "Металлург" – "Диназ", который был запланирован на 24 ноября, не состоится.

Такое решение было принято ПФЛ после обращения ФК "Диназ". Вышгородцы не могут приехать на этот поединок.

Причины, по котором гости не едут на матч, не уточняются.

Дальнейшая судьба этого матча будет решена в ближайшее время.

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Источник:
DiViSport
Опубликовал: Михаил Черныш
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