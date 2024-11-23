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Первая лига. Минай – Буковина 1:0. Фортуна улыбнулась хозяевам

Первая лига

Скучный футбол на стадионе "Минай"

Первая лига. Минай – Буковина 1:0. Фортуна улыбнулась хозяевам

Фото: ФК Минай

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" до этого три тура подряд выиграть не мог - ничья и два поражения. Команда Любеновича перед последним туром осталась без шансов на чемпионскую группу. "Буковина" занимала третье место, не зная горечи поражений на протяжении четырех игр: три ничьи и победа. Из-за травмы сегодня не смог сыграть хавбек "Буковины" Виталий Кольцов.

Гости больше владели мячом, но создать проблемы защите закарпатцев им не удавалось. Слишком прямолинейно играли подопечные Чурилова. Казалось, что они не знают, что делать с мячом в заключительной трети поля. В середине первого тайма дождались опасного момента, когда Гончарук головой пробил в штангу с выгодной позиции. Первый тайм хотелось как можно скорее забыть и никогда его не пересматривать еще раз.

На 59-й минуте не внимательно сыграли защитники хозяев, но Гончарук из пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. Второй раз в матче подводит реализация нападающего "Буковины". Игровое преимущество гостей было существенным, но выйти вперед они не могли. На 74-й минуте удача улыбнулась "Минаю". После подачи Гуничева мяч в свои ворота срезал Безуглый - 1:0.

Таким образом, "Буковина" завершает год на четвертом месте, а "Минай" поднимается на шестое.

Первая лига. Группа А. 18-й тур

"Минай" - "Буковина" 1:0

Голы: Безуглый (74, автогол)

"Минай": Росул, Дмитрук, Чуев, Хондак, Рожко, Прихна, Максимец, Матюшенко, Гуничев, Ременяк, Воробчак

"Буковина": Каневцев, Безуглый, Бодня, Бойчук, Бусько, Глущук, Голуб, Гончарук, Морговский, Хамелюк, Шинкаренко

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