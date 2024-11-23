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Первая лига. Прикарпатье – Металлист 1:2. Харьковчане завершают год на третьем месте в группе А
Напряженная игра в Ивано-Франковске
Фото: МФК Прикарпаття
"Металлист" неделю назад разгромил "Минай" и обеспечил себе место в чемпионской группе. "Прикарпатье" в предыдущем туре не участвовало и находится на седьмом месте. Коллектив из Ивано-Франковска потерял даже теоретические шансы бороться за топ-4.
Погодные условия в Ивано-Франковске были сложными, поэтому рассчитывать на комбинационный футбол не стоило. Хозяева поля больше играли первым номером, но до голевых моментов дело не доходило. Можно вспомнить удар Геника, но в створ ворот он не попал. У харьковчан вообще почти ничего не получалось в атаке. На 25-й минуте "Прикарпатье" все же открыло счет. Романов с углового подал на Бучакчийского, а он продолжил на Француза. Капитан хозяев переправил мяч в сетку – 1:0. В компенсированное время очень неожиданно харьковчане сравняли счет. Выход один на один реализовал Абрамов – 1:1. Весь тайм молчали гости, но все же добились своего.
В середине второго тайма с нескольких метров расстреливал ворота Хома, но блестяще сыграл Владислав Рыбак. Только мастерство голкипера спасло гостей от очень больших проблем. А вот "Металлист" смог отличиться. Все началось с ошибки Кучерука. Багачанский прострелил, а Синчук переправил мяч в сетку – 1:2.
Таким образом, три очка позволили "Металлисту" завершить год на третьем месте в группе А. Поражения хозяева не заслужили, но результат на табло.
Первая лига. Группа А. 18-й тур
"Прикарпатье" - "Металлист" 1:2
Голы: Француз (25) - Абрамов (45+1), Синчук (66)
"Прикарпатье": Кучерук – Швец, Болденков, Француз, Радульский, Геник, Романов, Стадник, Бучакчийский, Барчук, Хома
"Металлист": Рыбак – Порох, Мизюк, Вернаттус, П. Луцив, Абрамов, Багачанский, Цвиренко, Исаенко, Чидомере, Тепляков
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