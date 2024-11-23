Первая лига. Подолье – Эпицентр 1:2. Подопечные Нагорняка поднимаются на первое место

Поединок второй и восьмой команд группы. "Подолье" уже турнирных задач в этом году не решает. А вот "Эпицентр" в случае победы мог опередить "Агробизнес" и подняться на первое место. Напомним, что "Подолье" в чемпионате не побеждало с 28 сентября. Из-за погодных условий игра началась позже.

На газон стадиона в Хмельницком невозможно было смотреть без слез, а футболистам на нем еще приходилось играть. К сожалению, погодные условия оказывали существенное влияние на качество футбола. Очень сложно было на таком газоне комбинировать. Судьбу первой половины встречи решил эпизод, произошедший на 19-й минуте. Даниил Кравчук из пределов штрафной расстрелял ворота – 1:0. Что делали в этом эпизоде ​​защитники? Риторический вопрос... Для Кравчука это восьмой гол в нынешнем чемпионате. У хозяев поля перспективных атак хватало, но довести их до логического завершения не удалось.

Во втором тайме подопечные Ковальца пытались отыграться, но у них мало что получалось. Также стоит отдать должное гостям, которые по счету играли уверенно. На 83-й минуте Липовуз своим шикарным ударом из-за пределов штрафной поставил точку в матче – 0:2. На 85-й минуте гости остались в меньшинстве. Вторую желтую за симуляцию получил Кравчук. Хозяева смогли забить мяч престижа. Отличился Оробец - 1:2.

Матч завершился победой "Эпицентра". Таким образом подопечные Нагорняка завершают год на первом месте группы А.

Первая лига. Группа А. 18-й тур

"Подолье" - "Эпицентр" 1:2

Голы: Оробец (90+3) - Кравчук (19), Липовуз (83)

Удаление: Кравчук (85)

"Подолье": Задерейко – Корешков, Чушенко, Шкиндер, Симинин, Лис, Цыбульник, Снижко, Столярчук, Костенко, Шаврин

"Эпицентр": Билык - Мороз, Григоращук, Климец, Савчук, Липовуз, Запорожец, Беженар, Бендера, С. Кристин, Кравчук