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Начало одного из матчей Первой лиги могут отложить. Выездная команда не успевает на игру
Также в городе воздушная тревога
Фото: ФК ЮКСА
Сегодня в рамках Первой лиги должен состояться матч между “Викторией” и “ЮКСА” в Сумах. Старт встречи запланирован на 12:00.
Выезд на стадионе в Сумах в 10:30 по регламенту. Однако, по информации источников UA-Футбол, команда еще находится в пути. "Виктория" уже на стадионе – ждет соперника.
"ЮКСА" выехала ориентировочно в 5 утра, то есть на стадионе будут не раньше 11:15.
При этом в клубе допускали возможность отказаться от выездной игры. До последнего сомневались, но решили уезжать.
То есть начало матча может быть перенесено. Хотя, это и так вероятно потому, что при написании материала в Сумах – воздушная тревога. Сирена начала раздаваться в 9:50.
Это финальный матч для обеих команд в осенней части чемпионата. "Виктория" идет на пятом месте Первой лиги Группы Б и уже упустила шансы на четвертую позицию. "ЮКСА" находится на третьей строчке.
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