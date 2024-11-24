Начало одного из матчей Первой лиги могут отложить. Выездная команда не успевает на игру

Сегодня в рамках Первой лиги должен состояться матч между “Викторией” и “ЮКСА” в Сумах. Старт встречи запланирован на 12:00.

Выезд на стадионе в Сумах в 10:30 по регламенту. Однако, по информации источников UA-Футбол, команда еще находится в пути. "Виктория" уже на стадионе – ждет соперника.

"ЮКСА" выехала ориентировочно в 5 утра, то есть на стадионе будут не раньше 11:15.

При этом в клубе допускали возможность отказаться от выездной игры. До последнего сомневались, но решили уезжать.

То есть начало матча может быть перенесено. Хотя, это и так вероятно потому, что при написании материала в Сумах – воздушная тревога. Сирена начала раздаваться в 9:50.

Это финальный матч для обеих команд в осенней части чемпионата. "Виктория" идет на пятом месте Первой лиги Группы Б и уже упустила шансы на четвертую позицию. "ЮКСА" находится на третьей строчке.