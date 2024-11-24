"Поверил, когда обыграли конкурента". Главный тренер Эпицентра - о том, как его команда захватила лидерство

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк рассказал о том, как команде удалось стать зимними чемпионами в группе Первой лиги.

У нас перед началом сезона были кадровые потери и поэтому на старте у нас не все получалось так, как того бы хотелось. Тем не менее постепенно стабилизировали состав и игру, что сказалось положительно на результатах. А поверил, что можем финишировать первыми, когда в предпоследнем туре первого этапа дома победили "Агробизнес" - 2:0 и вернули интригу в борьбе за лидерство.

Но, чтобы финишировать первыми надо было обязательно одержать верх в Хмельницком над "Подольем".

Нам там пришлось играть в сложных условиях погоды, однако это не помешало действовать в привычном комбинационном стиле. Считаю, что мы победили заслуженно, позволив хозяевам лишь под занавес матча несколько активизироваться.

Сразу после поединка в Хмельницком футболисты "Эпицентра" ушли в отпуск. Когда собираетесь возобновить тренировочный процесс?

В начале февраля, надеюсь, что усилимся 2-3 игроками с опытом выступлений в УПЛ.

На втором этапе в "чемпионской" группе "Эпицентр" будет опережать ближайших преследователей на 1-3 очка. Планы на вторую часть сезона уже скорректированы?

Постараемся и в дальнейшем в каждом матче побеждать. Очень хочется, чтобы "Эпицентр" завоевал прямую путевку в Премьер-лигу.

Но если "Эпицентр" повысится в классе, то у него возникнут проблемы с проведением домашних матчей, ведь стадион в Каменец-Подольском пока не соответствует требованиям УПЛ.

Сейчас я отвечаю за спортивную составляющую, вопросы инфраструктуры - уже в компетенции клубного руководства.