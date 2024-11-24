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Матч Первой лиги перенесен из-за длительной воздушной тревоги

Первая лига

Не смогли сыграть последний поединок года

Матч Первой лиги перенесен из-за длительной воздушной тревоги

Фото: СК Полтава

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В рамках 16 тура Первой лиги СК "Полтава" должна была сегодня сыграть с "Металлистом 1925". Старт встречи был запланирован на 12:00.

Правда, в Полтаве в 11:04 началась воздушная тревога из-за угрозы атаки с воздуха россиян, котора продолажается і до сих пор (14:30). Это стало причиной переноса встречи.

“В связи с затяжной воздушной тревогой матч СК “Полтава” – “Металлист 1925” перенесен. Игра состоится 25 ноября. Начало в 12:00”, – говорится в официальном обращении полтавчан.

Обе команды уже окончательно сыграют в чемпионской группе осенью. Сегодня они должны были провести последний матч в этом году.

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Источник:
СК Полтава в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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