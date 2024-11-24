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Второй за день. Еще один матч Первой лиги не состоится из-за РФ
Угроза удара с воздуха
Фото: ФК Кремінь
"Кремень" и ФСК "Мариуполь" сегодня должны завершить для себя футбольный год личным противостоянием. Правда, матч не состоится.
В Кременчуге раздается воздушная тревога с 11:04 до сих пор (15:27). Начало встречи было запланировано на 12:00, а затем его отложили.
Недавно "Кремень" официально сообщил, что встреча отменена. О дате переноса ничего заявлено не было.
Еще один матч в Полтавской области между СК “Полтава” и “Металлист 1925” сегодня также не состоялся, однако там сразу же сообщили о новой дате.
Сейчас "Кремень" идет на последнем месте Группы Б Первой лиги, ФСК "Мариуполь" занимает шестую строчку. У команд шесть и 18 очков соответственно.
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