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Матч Первой Лиги Виктория – ЮКСА перенесён
Всё из-за войны
Фото: ФК Вікторія
Матч Первой Лиги Украины "Виктория – ЮКСА" перенесён.
Из-за продолжительной тревоги в Сумской области и Сумах, матч между командами перенесли на среду по предварительной договорённости.
Все детали сообщат позже.
В Сумской области воздушная тревога продолжалась с 09:50 до 15:30.
Ранее мы писали, что "ЮКСА" опоздала на матч с "Викторией".
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Источник:ЮКСА
Опубликовал: Владислав Прийменко
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