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Матч Первой Лиги Виктория – ЮКСА перенесён

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Матч Первой Лиги Виктория – ЮКСА перенесён

Фото: ФК Вікторія

Новина українською

Матч Первой Лиги Украины "Виктория – ЮКСА" перенесён.

Из-за продолжительной тревоги в Сумской области и Сумах, матч между командами перенесли на среду по предварительной договорённости.

Все детали сообщат позже.

В Сумской области воздушная тревога продолжалась с 09:50 до 15:30.

Ранее мы писали, что "ЮКСА" опоздала на матч с "Викторией".

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Источник:
ЮКСА
Опубликовал: Владислав Прийменко
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