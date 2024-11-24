Матч Первой Лиги Виктория – ЮКСА перенесён

Матч Первой Лиги Украины "Виктория – ЮКСА" перенесён.

Из-за продолжительной тревоги в Сумской области и Сумах, матч между командами перенесли на среду по предварительной договорённости.

Все детали сообщат позже.

В Сумской области воздушная тревога продолжалась с 09:50 до 15:30.

Ранее мы писали, что "ЮКСА" опоздала на матч с "Викторией".