Полтава - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Матч между СК "Полтава" и "Металлистом 1925" должен был состояться 24 ноября, однако в связи с длительной воздушной тревогой в Полтаве встречу перенесли на понедельник, 25-го числа.

Обе команды уже обеспечили себе выход в Чемпионскую группу Первой лиги. Сегодня они проведут последний поединок в этом году.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт игры - в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Группа Б. 18-й тур

25 ноября 2024 год

СК "Полтава" 12:00 "Металлист 1925"

Видеотрансляция - DiviSport