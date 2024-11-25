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Полтава - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Полтава - Металлист 1925: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 25.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полтава - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Матч между СК "Полтава" и "Металлистом 1925" должен был состояться 24 ноября, однако в связи с длительной воздушной тревогой в Полтаве встречу перенесли на понедельник, 25-го числа.

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Обе команды уже обеспечили себе выход в Чемпионскую группу Первой лиги. Сегодня они проведут последний поединок в этом году.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт игры - в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Группа Б. 18-й тур
25 ноября 2024 год
СК "Полтава" 12:00 "Металлист 1925"
Видеотрансляция - DiviSport

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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