Первая лига. Полтава – Металлист 1925 0:1. Харьковчане поднимаются на второе место в группе Б

Вторая команда группы Б принимала четвертую. Гости уже не могли завершить год на первом месте, а вот полтавчане в случае победы имели возможность обойти "Кудровку". Напомним, что неделю назад харьковчане впервые за шесть туров уступили – 0:2 от "Кудровки". "Полтава" на последних секундах вырвала победу у "Мариуполя". Игра должна была состояться еще вчера, но из-за воздушной тревоги ее перенесли на понедельник.

В начале встречи больше играли первым номером хозяева, но до голевых моментов дело не доходило. Было заметно, что никто из соперников не хотел рисковать. На 13-й минуте опасно пробивал Владимир Одарюк, но попасть в створ ворот он не смог. Гости ответили ударом Чурка, но и ему не хватило точности. Максимально осторожно играли подопечные Патрика Ван Леувена. Возможно, им мешал комбинировать газон на стадионе "Молодежный". На 35-й минуте после столкновения с Миссюрой упал на газон Бугай, но арбитр не увидел нарушения правил и пенальти не назначил. Первый тайм завершился без голов. К сожалению, не порадовали болельщиков команды.

В начале второго тайма харьковчане открыли счет. Ари Моура на скорости ворвался в штрафную и пробил в ближний угол – 0:1. Ошибся в этом эпизоде ​​Варцаба. На 65-й минуте со штрафного пробивал в ближний угол Плахтырь, но его удар парировал Варакута. Отыграться хозяева поля не смогли.

Победа позволила "Металлисту 1925" обойти полтавчан и подняться на второе место. "Полтава" в случае победы ЮКСА может опуститься на четвертое место.

Первая лига. Группа Б. 18-й тур

"Полтава" - "Металлист 1925" 0:1

Голы: Ари Моура (50)

"Полтава": Варцаба – Бужин, Мисюра, Пидлепич, Савенков, Даниленко, Плахтырь, Одарюк, Шаповалов, Перебора, Марусич

"Металлист 1925": Варакута - Капинус, Имереков, Снурницын, Кравец, Литвиненко, Ари Моура, Чурко, Юрченко, Борячук, Бугай