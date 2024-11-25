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Стало известно, что будет Диназу за неявку на матч чемпионата в Запорожье

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Стало известно, что будет Диназу за неявку на матч чемпионата в Запорожье

Фото: ФК Діназ

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Президент ПФЛ Александр Каденко сообщил, когда состоятся перенесенные из-за воздушной тревоги поединки 18-го тура в группе "Б" Первой лиги.

"Противостояние "Виктория" – "ЮКСА" состоится в Киеве 27 ноября, но из-за погодных условий еще уточняется на каком стадионе.

Футболистам "Диназа" будет засчитано поражение из-за неявки в Запорожье, а судьба поединка "Кремень" – "Мариуполь" будет решаться на заседании КДК ПФЛ", - сказал Каденко для Sport.ua.

Напомним, "Диназ" отказался ехать на матч против "Металлурга" в Запорожье, уведомив при этом ПФЛ.

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Александр Каденко Диназ (Вышгород) Металлург (Запорожье)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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