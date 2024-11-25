Стало известно, что будет Диназу за неявку на матч чемпионата в Запорожье

Президент ПФЛ Александр Каденко сообщил, когда состоятся перенесенные из-за воздушной тревоги поединки 18-го тура в группе "Б" Первой лиги.

"Противостояние "Виктория" – "ЮКСА" состоится в Киеве 27 ноября, но из-за погодных условий еще уточняется на каком стадионе.

Футболистам "Диназа" будет засчитано поражение из-за неявки в Запорожье, а судьба поединка "Кремень" – "Мариуполь" будет решаться на заседании КДК ПФЛ", - сказал Каденко для Sport.ua.