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"Лучше у них спросите", - президент ПФЛ своеобразно ответил, почему Диназ не приехал на матч с Металлургом
Максимальная прозрачность от ПФЛ
Скриншот: XSPORT
Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию вокруг матча Первой лиги "Металлург" - "Диназ", который должен был состояться в Запорожье, но гости не приехали на этот матч.
– Вопрос по поводу матча "Металлург" – "Диназ", который вчера не состоялся. Называл ли вам "Диназ" причины, почему они не смогли приехать на матч?
– Есть ряд обстоятельств, по которым они не смогли.
– Подробнее прокомментировать не можете, да?
– Зачем? У них спросите лучше, – сказал Каденко.
Также журналисты пытались с представителями "Диназа", но они не выходят на связь.
Отметим, что "Диназу" за неявку на матч
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