"Лучше у них спросите", - президент ПФЛ своеобразно ответил, почему Диназ не приехал на матч с Металлургом

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию вокруг матча Первой лиги "Металлург" - "Диназ", который должен был состояться в Запорожье, но гости не приехали на этот матч.

– Вопрос по поводу матча "Металлург" – "Диназ", который вчера не состоялся. Называл ли вам "Диназ" причины, почему они не смогли приехать на матч?

– Есть ряд обстоятельств, по которым они не смогли.

– Подробнее прокомментировать не можете, да?

– Зачем? У них спросите лучше, – сказал Каденко.

Также журналисты пытались с представителями "Диназа", но они не выходят на связь.