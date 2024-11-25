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"Лучше у них спросите", - президент ПФЛ своеобразно ответил, почему Диназ не приехал на матч с Металлургом

Первая лига

Максимальная прозрачность от ПФЛ

"Лучше у них спросите", - президент ПФЛ своеобразно ответил, почему Диназ не приехал на матч с Металлургом

Скриншот: XSPORT

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию вокруг матча Первой лиги "Металлург" - "Диназ", который должен был состояться в Запорожье, но гости не приехали на этот матч.

– Вопрос по поводу матча "Металлург" – "Диназ", который вчера не состоялся. Называл ли вам "Диназ" причины, почему они не смогли приехать на матч?

– Есть ряд обстоятельств, по которым они не смогли.

– Подробнее прокомментировать не можете, да?

– Зачем? У них спросите лучше, – сказал Каденко.

Также журналисты пытались с представителями "Диназа", но они не выходят на связь.

Отметим, что "Диназу" за неявку на матч будет засчитано техническое поражение.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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