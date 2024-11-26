Тренер Металлиста 1925 рассказал о трансферных планах на зимнее межсезонье

Главный тренер " Металлиста 1925 " Патрик ван Леувен после завершения осенней части сезона рассказал о планах команды на зимнее межсезонье.

- Впереди зимняя пауза, планируются ли кадровые изменения?

- Сейчас мы будем садиться с руководством клуба и обсуждать, какой кадровый потенциал команды, стоит ли нам усиливаться или нет. У нас для этого достаточно времени до начала второй части чемпионата.

– Возможно, есть игроки, с которыми вы попрощаетесь уже сейчас?

- Нет, решений о прекращении сотрудничества с кем-то пока нет. Это позже будем смотреть и решать вопросы развития клуба.

- Уже планировали, когда команда выйдет из отпуска и как будете проводить сборы?

- Мы еще две недели будем тренироваться. Затем отпустим игроков на месяц в отпуск.