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Тренер Металлиста 1925 рассказал о трансферных планах на зимнее межсезонье
Харьковчане завершили осеннюю часть сезона в Первой лиге
metalist1925.com
Главный тренер "
- Впереди зимняя пауза, планируются ли кадровые изменения?
- Сейчас мы будем садиться с руководством клуба и обсуждать, какой кадровый потенциал команды, стоит ли нам усиливаться или нет. У нас для этого достаточно времени до начала второй части чемпионата.
– Возможно, есть игроки, с которыми вы попрощаетесь уже сейчас?
- Нет, решений о прекращении сотрудничества с кем-то пока нет. Это позже будем смотреть и решать вопросы развития клуба.
- Уже планировали, когда команда выйдет из отпуска и как будете проводить сборы?
- Мы еще две недели будем тренироваться. Затем отпустим игроков на месяц в отпуск.
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