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Виктория - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - ЮКСА: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
В матче 18-го тура Первой лиги "Виктория" встретится с ЮКСА. Эта игра должна была состояться еще в воскресенье, но из-за воздушной тревоги в Сумах не смогли сыграть. Таким образом, было принято решение сыграть в среду в Черкассах. "Виктория" турнирных задач уже не решает, а вот "крестоносцы" в случае победы смогут догнать "Кудровку".
Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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