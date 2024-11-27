Виктория - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В матче 18-го тура Первой лиги "Виктория" встретится с ЮКСА. Эта игра должна была состояться еще в воскресенье, но из-за воздушной тревоги в Сумах не смогли сыграть. Таким образом, было принято решение сыграть в среду в Черкассах. "Виктория" турнирных задач уже не решает, а вот "крестоносцы" в случае победы смогут догнать "Кудровку".

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.