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Клуб Первой лиги - на грани прекращения существования
ФСК "Мариуполь" надеется найти инвесторов
Фото: instagram.com/fscmariupol/
Матч 18-го тура Первой лиги между "Кремнем" и ФСК "Мариуполь", который должен был состояться 24 ноября, был перенесен из-за воздушной тревоги. На сайте ПФЛ уже появилась новая дата поединка - 27 ноября. Однако не все так просто, как оказалось.
Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов поделился подробностями.
"Относительно матча "Кремень" - ФСК "Мариуполь" еще ничего не известно. Вероятнее всего он не состоится из-за финансовых проблем нашего клуба. [Президент ФСК "Мариуполь"] Александр Ярошенко с командой контактирует, но по поводу долгов ничего нового нет, они не выплачиваются".
"Сейчас пару дней отдохну и буду думать о будущем. Надо искать людей, которым не безразличен футбол и которые хотят иметь футбольную команду. Других вариантов я не вижу. О сборах можете и не спрашивать, сейчас главное - найти инвесторов, а потом уже думать - кто останется в команде и какие задачи будут стоять.
Кто ищет инвесторов, я или Ярошенко? Я так понимаю, что все ищут. Но пока никакой конкретики нет".
"Пока еще никто не пошел. Но вы же понимаете, что нам пять месяцев не платят зарплату, и футболисты в любой момент могут написать в КДК и разорвать контракты. Я думаю, что так скорей всего и будет.
Будет ли команда в ближайшие дни собираться на тренировку? Нет, все футболисты уже разъехались по домам", - резюмировал Красноперов.
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