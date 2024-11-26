Клуб Первой лиги - на грани прекращения существования

Матч 18-го тура Первой лиги между "Кремнем" и ФСК "Мариуполь", который должен был состояться 24 ноября, был перенесен из-за воздушной тревоги. На сайте ПФЛ уже появилась новая дата поединка - 27 ноября. Однако не все так просто, как оказалось.

Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов поделился подробностями.

"Относительно матча "Кремень" - ФСК "Мариуполь" еще ничего не известно. Вероятнее всего он не состоится из-за финансовых проблем нашего клуба. [Президент ФСК "Мариуполь"] Александр Ярошенко с командой контактирует, но по поводу долгов ничего нового нет, они не выплачиваются".

"Сейчас пару дней отдохну и буду думать о будущем. Надо искать людей, которым не безразличен футбол и которые хотят иметь футбольную команду. Других вариантов я не вижу. О сборах можете и не спрашивать, сейчас главное - найти инвесторов, а потом уже думать - кто останется в команде и какие задачи будут стоять. Кто ищет инвесторов, я или Ярошенко? Я так понимаю, что все ищут. Но пока никакой конкретики нет".