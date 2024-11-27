Первая лига. Виктория – ЮКСА 5:1. Сумчане завершают год на мажорной ноте

Из-за воздушной тревоги в Сумах команды не смогли сыграть. Игру с воскресенья перенесли на среду на НТВ ФК ЛНЗ Коллектив из Тарасовки вышел на эту игру всего с одним легионером в заявке – это бразильский нападающий Венди. Чтобы завершить год на первом месте ЮКСА должна была побеждать."Виктория" уже не претендовала на топ-4, но все же стремилась набрать очки, чтобы порадовать собственных болельщиков.

С первых минут было много борьбы в центре поля. Темп матча был медленным, обе команды немало ошибались. Хотелось видеть гораздо больше конструктива, но до голевых моментов дело не доходило. Это был хороший тайм для голкиперов, которые оставались без работы. Обе команды пытались играть вертикально, но у них мало что получалось. Казалось, что эта игра уже никому была не нужна.

Как ни странно, но до перерыва болельщики все же увидели забитый мяч. Удар Паламаря со штрафного парировал Федотов, но первым на добивании оказался Евпак - 1:0. Максим сам заработал штрафной и сам же и забил.

Из-за воздушной тревоги второй тайм начался с опозданием, но главное, что начался. На 54-й минуте капитан ЮКСА Махнев завалил на газон Евпака и арбитр назвачил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Паламар - 2:0. Для Руслана это пятый гол с пенальти в нынешнем чемпионате. Следует отдать должное подопечным Чирикала, которые не опустили руки и довольно быстро сократили отставание в счете. Из пределов штрафной в одно касание пробил центральный защитник Махнев - 2:1.

На 73-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Лебеденко подал, а Евпак головой пробил в угол – 3:1. Второй мяч в этой игре для Максима. На этом сумчане не собирались останавливаться. Свой дебютный гол за "Викторию" забил опорный полузащитник Бойко – 4:1. Точку в матче поставил Данилюк, который сегодня проводил свой 50-й матч в Первой лиге.

"Виктория" завершает 2024 год на пятом месте, а ЮКСА – на четвертом.

Первая лига. Группа Б. 18-й тур

"Виктория" - ЮКСА 5:1

Голы: Евпак (40, 73), Паламар (55, пен), Бойко (75), Данилюк (90) - Махнев (62)

"Виктория": Литвиненко, Ульянов, Кравчук, Сасовский, Корохов, Лебеденко, Бойко, Паламар, Кныш, Шпыренок, Евпак

ЮКСА: Федотов, Махнев, Дедяев, Киреев, Казаков, Селин, Сытников, Харченко, Мышенко, Приходько, Венди