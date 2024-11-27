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Матч Первой лиги не состоится из-за финансовых трудностей одной из команд
Игра должна была состояться сегодня
Фото: ФСК Маріуполь
Матч 18-го тура в Первой лиге между "Кремнем" и ФСК "Мариуполь" не состоится, сообщает пресс-служба кременчугского клуба. Игра должна была пройти сегодня, 27 ноября в Горишних Плавнях.
Причина - тяжелое финансовое положение мариупольцев и невозможность выезда команды на поединок.
Профессиональная футбольная лига Украины решила:
- Признать перенесенный матч 18-го тура первого этапа чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2024/25 между командами "Кремень" Кременчуг - "Мариуполь" Мариуполь таким, что не состоится на основании обращения ФСК "Мариуполь".
- Зафиксировать невыезд команды "Мариуполь" на этот матч.
- Соответствующие материалы подать на рассмотрение КДК УАФ.
Ранее главный тренер "Мариуполя" Олег Красноперов заявил, что будущее клуба под большим вопросом из-за финансовых проблем.
Напомним, в октябре, в 12-м туре игроки "Мариуполя" отказались выходить на матч против ЮКСА из-за задолженностей по зарплате. Тогда клубу засчитали техническое поражение 0:3.
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