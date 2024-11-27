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Матч Первой лиги не состоится из-за финансовых трудностей одной из команд

Первая лига

Игра должна была состояться сегодня

Матч Первой лиги не состоится из-за финансовых трудностей одной из команд

Фото: ФСК Маріуполь

Новина українською

Матч 18-го тура в Первой лиге между "Кремнем" и ФСК "Мариуполь" не состоится, сообщает пресс-служба кременчугского клуба. Игра должна была пройти сегодня, 27 ноября в Горишних Плавнях.

Причина - тяжелое финансовое положение мариупольцев и невозможность выезда команды на поединок.

Профессиональная футбольная лига Украины решила:

  1. Признать перенесенный матч 18-го тура первого этапа чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2024/25 между командами "Кремень" Кременчуг - "Мариуполь" Мариуполь таким, что не состоится на основании обращения ФСК "Мариуполь".
  2. Зафиксировать невыезд команды "Мариуполь" на этот матч.
  3. Соответствующие материалы подать на рассмотрение КДК УАФ.

Ранее главный тренер "Мариуполя" Олег Красноперов заявил, что будущее клуба под большим вопросом из-за финансовых проблем.

Напомним, в октябре, в 12-м туре игроки "Мариуполя" отказались выходить на матч против ЮКСА из-за задолженностей по зарплате. Тогда клубу засчитали техническое поражение 0:3.

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Кремень (Кременчуг) ФСК Мариуполь
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Источник:
ФК Кремінь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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