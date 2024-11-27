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Футболист украинского клуба получил ранение в результате атаки РФ в Сумах
Он находился рядом с местом атаки россиян
Фото: facebook.com/viktoriyafc
Полузащитник сумской "Виктории" Максим Чеглов получил ранение в результате российского обстрела города Сумы 17 ноября. Об этом сообщил комментатор DIVISPORT во время трансляции матча Первой лиги "Виктория" - ЮКСА.
"Недавно был прилет баллистической ракетой по городу Сумы, тогда погибло 12 человек, двое из них - дети. Прилет был в плотную городскую застройку, были повреждены многоквартирные дома.
Я это говорю, потому что полузащитник "Виктории" Максим Чеглов сегодня в заявке, но неизвестно, сможет ли он принять участие в игре, именно из-за этого ракетного удара по городу Сумы.
Он находился рядом с тем местом, эпицентром удара, этих событий. Он получил ранение ноги в том моменте. Поэтому он не может полноценно играть с первых минут за свою команду", - сказал комментатор.
Вероятно, речь идет о ракетном ударе российских войск по городу Сумы, который состоялся 17 ноября. По данным Воздушных сил, в тот день город атаковали баллистические ракеты "Искандер-М".
Отметим, что матч "Виктория" - ЮКСА должен был состояться 24 ноября, но из-за затяжной воздушной тревоги в Сумах его не сыграли и перенесли на 27 ноября в Черкассы.
В сегодняшнем поединке Чеглов вышел на 62-й минуте встречи, а сама игра завершилась победой "Виктории" со счетом 5:1.
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