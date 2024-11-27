Футболист украинского клуба получил ранение в результате атаки РФ в Сумах

Полузащитник сумской "Виктории" Максим Чеглов получил ранение в результате российского обстрела города Сумы 17 ноября. Об этом сообщил комментатор DIVISPORT во время трансляции матча Первой лиги "Виктория" - ЮКСА.

"Недавно был прилет баллистической ракетой по городу Сумы, тогда погибло 12 человек, двое из них - дети. Прилет был в плотную городскую застройку, были повреждены многоквартирные дома.

Я это говорю, потому что полузащитник "Виктории" Максим Чеглов сегодня в заявке, но неизвестно, сможет ли он принять участие в игре, именно из-за этого ракетного удара по городу Сумы.

Он находился рядом с тем местом, эпицентром удара, этих событий. Он получил ранение ноги в том моменте. Поэтому он не может полноценно играть с первых минут за свою команду", - сказал комментатор.