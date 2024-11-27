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В одном из клубов Первой лиги не платят, не кормят и не экипируют. И это не Минай

Первая лига

Огромные проблемы у одного из участников ПФЛ

В одном из клубов Первой лиги не платят, не кормят и не экипируют. И это не Минай

Фото: ФК Діназ

Новина українською

За неявку "Диназа" на игру 18-го тура Первой лиги с запорожским "Металлургом" гостям будет засчитано техническое поражение. Об этом заявил Президент ПФЛ Александр Каденко. Однако это далеко не самая большая проблема команды из Вышгорода.

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Сезон-2024/25 клуб проводит на морально-волевых качествах своих игроков, менеджмента и персонала. Как стало известно UA-Футбол, у "Диназа" – серьезные финансовые проблемы. В осенней части чемпионата футболисты лишь однажды получили минимальную зарплату. Обещанные руководством премиальные за набранные 13 очков в группе Б (3 победы и 4 ничьих) так и не были выплачены.

Также, как узнала редакция UA-Футбол, в "Диназе" отсутствует питание и даже есть проблемы с экипировкой. Поэтому неявка на игру с "Металлургом" частично объясняется именно финансовыми проблемами.

Однако вопрос снятия команды с чемпионата пока не стоит. Руководство настроено продолжать "выживать" до конца сезона. Не исключено, что весеннюю часть чемпионата Первой лиги команда будет доигрывать исключительно молодежью.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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