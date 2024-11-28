Минай распрощался сразу с шестью футболистами

"Минай" объявил о прекращении сотрудничества с шестью футболистами.

Команду покинули защитники Даниил Хондак, Владислав Дворовенко, Дмитрий Нагиев, Владислав Еременко, форвард Олег Вишневский и полузащитник Егор Шалфеев.

Хондак присоединился к клубу в сентябре и принял участие в пяти поединках. Дворовенко стал игроком команды накануне сезона 2024/25, сыграл в 12-ти матчах и отдал один ассист.

Еременко присоединился также на старте текущего сезона, три сыгранных поединка. Вишневский вернулся в "Минай" в начале сентябре и сыграл 10 матчей, в которых отметился одним голом. Шалфеев в летне-осенней части сезона успел провести в футболке минайцев 12 матчей.

Напомним, по итогам первой части сезона Первой лиги команда Желько Любеновича потеряла шанс побороться за выход в УПЛ - весной коллектив будет выступать в Группе выживания.