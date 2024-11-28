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Минай распрощался сразу с шестью футболистами

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Кто покинул клуб?

Минай распрощался сразу с шестью футболистами

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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"Минай" объявил о прекращении сотрудничества с шестью футболистами.

Команду покинули защитники Даниил Хондак, Владислав Дворовенко, Дмитрий Нагиев, Владислав Еременко, форвард Олег Вишневский и полузащитник Егор Шалфеев.

Хондак присоединился к клубу в сентябре и принял участие в пяти поединках. Дворовенко стал игроком команды накануне сезона 2024/25, сыграл в 12-ти матчах и отдал один ассист.

Еременко присоединился также на старте текущего сезона, три сыгранных поединка. Вишневский вернулся в "Минай" в начале сентябре и сыграл 10 матчей, в которых отметился одним голом. Шалфеев в летне-осенней части сезона успел провести в футболке минайцев 12 матчей.

Напомним, по итогам первой части сезона Первой лиги команда Желько Любеновича потеряла шанс побороться за выход в УПЛ - весной коллектив будет выступать в Группе выживания.

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Дмитрий Нагиев ФК Минай Владислав Дворовенко Олег Вишневский Даниил Хондак Владислав Еременко
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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