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Минай распрощался сразу с шестью футболистами
Кто покинул клуб?
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Минай" объявил о прекращении сотрудничества с шестью футболистами.
Команду покинули защитники Даниил Хондак, Владислав Дворовенко, Дмитрий Нагиев, Владислав Еременко, форвард Олег Вишневский и полузащитник Егор Шалфеев.
Хондак присоединился к клубу в сентябре и принял участие в пяти поединках. Дворовенко стал игроком команды накануне сезона 2024/25, сыграл в 12-ти матчах и отдал один ассист.
Еременко присоединился также на старте текущего сезона, три сыгранных поединка. Вишневский вернулся в "Минай" в начале сентябре и сыграл 10 матчей, в которых отметился одним голом. Шалфеев в летне-осенней части сезона успел провести в футболке минайцев 12 матчей.
Напомним, по итогам первой части сезона Первой лиги команда Желько Любеновича потеряла шанс побороться за выход в УПЛ - весной коллектив будет выступать в Группе выживания.
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