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Амбициозный клуб Первой лиги объявил об уходе полузащитника

Первая лига

Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию

Амбициозный клуб Первой лиги объявил об уходе полузащитника

Фото: ФК Буковина

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Фланговый полузащитник "Буковины" Виталий Фарасеенко покинул черновицкий клуб, сообщает пресс-служба "желто-черных".

Стороны решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию.

Виталий Фарасеенко присоединился к команде в августе 2022 года. Всего за два с половиной сезона в составе черновчан 21-летний вингер провел 43 матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Напомним, по итогам первой части сезона Первой лиги "Буковина" квалифицировалась в группу Чемпионская.

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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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