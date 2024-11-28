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Амбициозный клуб Первой лиги объявил об уходе полузащитника
Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию
Фото: ФК Буковина
Фланговый полузащитник "Буковины" Виталий Фарасеенко покинул черновицкий клуб, сообщает пресс-служба "желто-черных".
Стороны решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию.
Виталий Фарасеенко присоединился к команде в августе 2022 года. Всего за два с половиной сезона в составе черновчан 21-летний вингер провел 43 матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами и двумя результативными передачами.
Напомним, по итогам первой части сезона Первой лиги "Буковина" квалифицировалась в группу Чемпионская.
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