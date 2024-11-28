"Имереков вкусно въехал мне локтем в лицо", - форвард СК Полтава перенес операцию

Нападающий СК "Полтава" Максим Марусич сообщил, что получил тяжелую травму в домашнем матче против "Металлиста 1925" (0:1) в рамках 18-го тура Первой лиги. Произошло это в борьбе с центральным защитником команды соперника Максимом Имерековым.

"Добрый вечер, скорее всего, будем пролонгировать контракт с клубом. Сейчас, после последней игры, готовлюсь к операции – Имереков очень вкусно въехал мне локтем в лицо! У меня перелом со смещением на правой скуле. В пятницу будут ставить титановую пластину. Наш президент клуба взял на себя все расходы, за что ему велик респект! Сколько придется выложить? Пластина 30 тысяч гривен + операция", - рассказал Марусич.

Интересно, что с этой травмой форвард отыграл полностью весь матч против "Металлиста 1925".