Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Имереков вкусно въехал мне локтем в лицо", - форвард СК Полтава перенес операцию
Такое вот завершение осенней части сезона
ukrfootball.ua
Нападающий
"Добрый вечер, скорее всего, будем пролонгировать контракт с клубом. Сейчас, после последней игры, готовлюсь к операции – Имереков очень вкусно въехал мне локтем в лицо! У меня перелом со смещением на правой скуле. В пятницу будут ставить титановую пластину.
Наш президент клуба взял на себя все расходы, за что ему велик респект! Сколько придется выложить? Пластина 30 тысяч гривен + операция", - рассказал Марусич.
Интересно, что с этой травмой форвард отыграл полностью весь матч против "Металлиста 1925".
Популярное сейчас
- Пятый раз в одну реку не войдешь? Динамо – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 28.11.2024
- "В самый критический момент он не управлял командой". Александр Севидов – о причинах болезненного поражения Шахтера
- США призывают Украину мобилизовать юношей с 18 лет - известна реакция Офиса президента
- Тренер Металлиста 1925 рассказал о трансферных планах на зимнее межсезонье
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Костюк отреагировал на разгром Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА