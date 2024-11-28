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Президент Кудровки выбран избран главой Черниговской областной ассоциации футбола
Новым главой областной ассоциации стал Роман Солодаренко
uaf.ua
Президент перволиговской "
Об этом говорится в сообщении УАФ.
В работе конференции принял участие генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко, который от имени главы УАФ Андрея Шевченко поздравил Романа Солодаренко с избранием и подчеркнул важность развития футбола в регионе.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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