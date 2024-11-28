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Президент Кудровки выбран избран главой Черниговской областной ассоциации футбола

Первая лига

Новым главой областной ассоциации стал Роман Солодаренко

Президент Кудровки выбран избран главой Черниговской областной ассоциации футбола

uaf.ua

Новина українською

Президент перволиговской "Кудровки" Роман Солодаренко 28 ноября был выбран председателем Черниговской областной ассоциации футбола.

Об этом говорится в сообщении УАФ.

В работе конференции принял участие генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко, который от имени главы УАФ Андрея Шевченко поздравил Романа Солодаренко с избранием и подчеркнул важность развития футбола в регионе.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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