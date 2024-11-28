Президент Кудровки выбран избран главой Черниговской областной ассоциации футбола

Президент перволиговской " Кудровки " Роман Солодаренко 28 ноября был выбран председателем Черниговской областной ассоциации футбола.

Об этом говорится в сообщении УАФ.

В работе конференции принял участие генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко, который от имени главы УАФ Андрея Шевченко поздравил Романа Солодаренко с избранием и подчеркнул важность развития футбола в регионе.