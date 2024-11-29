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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло

Первая лига

Новый выпуск программы ПФЛ

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло

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Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 28.11.2024.

Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.

В выпуске:

  • Неожиданно: "Эпицентр" и "Кудривка" - победители своих групп, Кравчук выиграл гонку бомбардиров.
  • Перенос из-за тревоги, демарш "Диназа", решение по "Мариуполю".
  • Интервью президента: "Локомотив" имеет амбициозные планы по восстановлению поврежденной обстрелами инфраструктуры.

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Виктор Догадайло ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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