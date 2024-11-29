Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло
Новый выпуск программы ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 28.11.2024.
Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.
В выпуске:
- Неожиданно: "Эпицентр" и "Кудривка" - победители своих групп, Кравчук выиграл гонку бомбардиров.
- Перенос из-за тревоги, демарш "Диназа", решение по "Мариуполю".
- Интервью президента: "Локомотив" имеет амбициозные планы по восстановлению поврежденной обстрелами инфраструктуры.
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