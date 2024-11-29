Мэр Харькова рассказал о состоянии стадиона Металлист

Коммунальные службы следят за поддержанием надлежащего состояния стадиона "Металлист" в Харькове.

На встрече со студентами Харьковского национального университета радиоэлектроники городской голова Игорь Терехов рассказал, что специалисты постоянно заботятся не только о состоянии внутренних помещений, но и о качестве поля.

По словам мэра, после войны все части комплекса, в том числе газон, можно будет всего за месяц подготовить к проведению футбольных матчей всех уровней.