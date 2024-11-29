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Мэр Харькова рассказал о состоянии стадиона Металлист

Первая лига

Коммунальные службы следят за состоянием арены

Мэр Харькова рассказал о состоянии стадиона Металлист

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Коммунальные службы следят за поддержанием надлежащего состояния стадиона "Металлист" в Харькове.

На встрече со студентами Харьковского национального университета радиоэлектроники городской голова Игорь Терехов рассказал, что специалисты постоянно заботятся не только о состоянии внутренних помещений, но и о качестве поля.

По словам мэра, после войны все части комплекса, в том числе газон, можно будет всего за месяц подготовить к проведению футбольных матчей всех уровней.

"Этот стадион - одна из визитных карточек Харькова, где проходило славное Евро-2012. Я очень хочу, чтобы атмосфера, которая когда-то царила на этом стадионе, вернулась", - подчеркнул городской голова.

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Источник:
Харківська міська рада
Опубликовал: Алина Ерофеева
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