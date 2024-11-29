  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Буковину покинул еще один полузащитник
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковину покинул еще один полузащитник

Первая лига

Иван Будняк выступал за "желто-черных" с января 2024-го

Буковину покинул еще один полузащитник

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Фланговый полузащитник Иван Будняк покинул "Буковину", сообщает пресс-служба "желто-черных".

Трудовые отношения 25-летнего футболиста с черновицким клубом прекращены по обоюдному согласию сторон.

Иван Будняк стал игроком "Буковины" в январе 2024 года. Всего в составе команды правый полузащитник провел 15 поединков, в которых записал в свой актив два забитых мяча и три голевые передачи.

Ранее команду покинул полузащитник Виталий Фарасеенко.

Напомним, по итогам осенней части сезона Первой лиги "Буковина" квалифицировалась в группу Чемпионская.

По теме
yellow-arrow
Мэр Харькова рассказал о состоянии стадиона Металлист
yellow-arrow
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло
yellow-arrow
Президент Кудровки выбран избран главой Черниговской областной ассоциации футбола
Буковина (Черновцы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости