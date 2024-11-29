Буковину покинул еще один полузащитник

Фланговый полузащитник Иван Будняк покинул "Буковину", сообщает пресс-служба "желто-черных".

Трудовые отношения 25-летнего футболиста с черновицким клубом прекращены по обоюдному согласию сторон.

Иван Будняк стал игроком "Буковины" в январе 2024 года. Всего в составе команды правый полузащитник провел 15 поединков, в которых записал в свой актив два забитых мяча и три голевые передачи.

Ранее команду покинул полузащитник Виталий Фарасеенко.

Напомним, по итогам осенней части сезона Первой лиги "Буковина" квалифицировалась в группу Чемпионская.