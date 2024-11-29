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Буковину покинул еще один полузащитник
Иван Будняк выступал за "желто-черных" с января 2024-го
Фото: ФК Буковина
Фланговый полузащитник Иван Будняк покинул "Буковину", сообщает пресс-служба "желто-черных".
Трудовые отношения 25-летнего футболиста с черновицким клубом прекращены по обоюдному согласию сторон.
Иван Будняк стал игроком "Буковины" в январе 2024 года. Всего в составе команды правый полузащитник провел 15 поединков, в которых записал в свой актив два забитых мяча и три голевые передачи.
Ранее команду покинул полузащитник Виталий Фарасеенко.
Напомним, по итогам осенней части сезона Первой лиги "Буковина" квалифицировалась в группу Чемпионская.
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