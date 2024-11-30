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Металлист 1925 попрощается с двумя топ-менеджерами

Первая лига

Харьковчане меняют верхушку клуба

Металлист 1925 попрощается с двумя топ-менеджерами

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Руководство "Металлиста 1925" запланировало серьезные кадровые изменения в менеджерском звене. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В весенней части следующего сезона харьковчане будут работать без двух топ-менеджеров.

"В 2025 клуб войдет без двух ключевых работников: генерального директора Андрея Неделина и Юрия Данченко, который де-факто выполнял в клубе функции спортивного директора", – говорится в сообщении ТаТоТаке.

Сейчас "Металлист 1925" выступает в Первой лиге. В осенней части сезона харьковчане заняли второе место в группе B, пропустив на два очка вперед "Кудривку". Весной клуб сразится за выход в УПЛ.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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