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Любенович: Президент Миная не считает нужным встретиться со мной
Наставник закарпатцев рассказал о ситуации в клубе
fcminaj.com
Главный тренер "Миная" Желько Любенович рассказал, что после окончания осенней части сезона ему не удалось поговорить с руководством клуба. Специалист неоднократно заявлял о желании уйти из команды.
- Желько, вы говорили публично, что после последней игры первой половины чемпионата вы собираетесь разговаривать с руководством. До чего удалось дойти?
- К сожалению, президент ФК "Минай" не считает нужным встретиться со мной. Я разговаривал со спортивным директором, после чего отправился в Сербию. Ситуация еще хуже, чем была летом. Спортивный директор сказал: "Контракт есть - работаем дальше".
Я сказал, что в этой ситуации нам будет лучше расстаться, а клубу - найти нового тренера.
- "Минай", ставший жертвой обстоятельств переходного турнира, по ряду причин не смог попасть в топ-4. Все закономерно?
- Могло быть лучше, могло быть хуже. Прежде всего вина за результат вся на мне. Он вполне соответствует ситуации в клубе, - сказал Любенович.
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