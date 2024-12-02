"Очень многого ждал, но получил очень мало". Любенович высказался о провале Миная в Первой лиге

Главный тренер "Миная" Желько Любенович назвал причины, по которым закарпатцы неудачно выступили в первой части сезона Первой лиги.

- Ни с одним новым игроком ФК "Минай" не угадал. Кто-то покинул команду и вовсе в разгар чемпионата...

- Можно сказать, что мы со спортивным директором ошиблись с выбором футболистов или я не нашел подход к этим футболистам.

- Почему ребята, которые работали с вами весной, не смогли потянуть команду в Первой лиге? Одного Ременяка точно недостаточно.

- Я очень многого ждал от них, но получил очень мало. Где-то мне не удалось до них достучаться. Я в разговоре с руководством говорил об этом, что наверняка проблема во мне и я готов уйти, чтобы пришел другой тренер и исправил ситуацию. Они меня не слушали, действовали на свое усмотрение. Это и привело к тому, где оказался ФК "Минай".

- Что сломалось?

- Все сломал массовый выход игроков летом. Я думал, что ребята могут потянуть Первую лигу. Если не со мной, то с другим тренером. Этого мы уже не узнаем", - сказал Любенович.