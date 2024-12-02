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В Запорожье за счет бюджета за 3 млн грн планируют установить искусственный газон на поле Металлурга

Первая лига
Обновлено

Тендер объявлен на Prozorro

В Запорожье за счет бюджета за 3 млн грн планируют установить искусственный газон на поле Металлурга

фото из соцсетей

Новина українською

В Запорожье планируют установить искусственный газон на футбольном поле школы местного "Металлурга".

Соответствующий тендер был опубликован на системе публичных закупок Prozorro, сообщает Суспільне.

Так, в описании закупки отмечается, что городской футбольный клуб "Металлург" планирует заказать искусственный газон площадью 6000 кв.

В техническом задании тендера говорится, что искусственная трава из полиэтилена должна быть зеленого (5940 кв.м) и белого цвета (60 кв.м). Кроме того, компания, предоставляющая товар, должна обеспечить пять лет гарантийного срока.

Ориентировочное начало аукциона – 9 декабря. Компания-победитель должен выполнить заказ до 21 декабря этого года.

Стоит отметить, что "Металлург" - муниципальный клуб, то есть расходы на его содержание лежат на бюджете города Запорожье.

Осеннюю часть сезона "Металлург" завершил на 7-м месте в турнирной таблице своей группы Первой лиги и весной будет играть в группе "Выживание".

В Запорожье за счет бюджета за 3 млн грн планируют установить искусственный газон на поле Металлурга - изображение 1
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Металлург (Запорожье)
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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
02.12.2024 в 18:54
УНР-2 во всей красе. Эти люди не способны на строительство сильного государства. Та и любого государства в принципе. Единственное что они могут это пилить бюджетные средства. За что пашут украинские солдаты?
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Комментарии 4
alexrico11 (Кривий Ріг)
02.12.2024 в 18:54
УНР-2 во всей красе. Эти люди не способны на строительство сильного государства. Та и любого государства в принципе. Единственное что они могут это пилить бюджетные средства. За что пашут украинские солдаты?
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1
0
янковский ян (Запорожье)
02.12.2024 в 19:14
Дело в том что полету нас очень даже в неплохом состоянии и натуральное. зачем менять настоящее на искусственное во время войны.
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Василь з конопель (Амстердам )
02.12.2024 в 19:50
В Павелка треба записатись він в ньому спец
 
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.12.2024 в 18:53
Неочікувано...
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