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В Запорожье за счет бюджета за 3 млн грн планируют установить искусственный газон на поле Металлурга
Тендер объявлен на Prozorro
фото из соцсетей
В Запорожье планируют установить искусственный газон на футбольном поле школы местного "
Соответствующий тендер был опубликован на системе публичных закупок Prozorro, сообщает Суспільне.
Так, в описании закупки отмечается, что городской футбольный клуб "Металлург" планирует заказать искусственный газон площадью 6000 кв.
В техническом задании тендера говорится, что искусственная трава из полиэтилена должна быть зеленого (5940 кв.м) и белого цвета (60 кв.м). Кроме того, компания, предоставляющая товар, должна обеспечить пять лет гарантийного срока.
Ориентировочное начало аукциона – 9 декабря. Компания-победитель должен выполнить заказ до 21 декабря этого года.
Стоит отметить, что "Металлург" - муниципальный клуб, то есть расходы на его содержание лежат на бюджете города Запорожье.
Осеннюю часть сезона "Металлург" завершил на 7-м месте в турнирной таблице своей группы Первой лиги и весной будет играть в группе "Выживание".
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