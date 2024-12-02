В Запорожье за счет бюджета за 3 млн грн планируют установить искусственный газон на поле Металлурга

В Запорожье планируют установить искусственный газон на футбольном поле школы местного " Металлурга ".

Соответствующий тендер был опубликован на системе публичных закупок Prozorro, сообщает Суспільне.

Так, в описании закупки отмечается, что городской футбольный клуб "Металлург" планирует заказать искусственный газон площадью 6000 кв.

В техническом задании тендера говорится, что искусственная трава из полиэтилена должна быть зеленого (5940 кв.м) и белого цвета (60 кв.м). Кроме того, компания, предоставляющая товар, должна обеспечить пять лет гарантийного срока.

Ориентировочное начало аукциона – 9 декабря. Компания-победитель должен выполнить заказ до 21 декабря этого года.

Стоит отметить, что "Металлург" - муниципальный клуб, то есть расходы на его содержание лежат на бюджете города Запорожье.

Осеннюю часть сезона "Металлург" завершил на 7-м месте в турнирной таблице своей группы Первой лиги и весной будет играть в группе "Выживание".