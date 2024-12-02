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Любенович: Руководство Миная начитались, что меня все хотят, поэтому думали, что я специально провоцирую убрать меня
Тренера в последнее время активно сватают в другие команды
Фото: ФК Минай
Главный тренер "
– Эпопея с вашим неудачным переходом в "Ингулец" могла подорвать раздевалку "Миная" изнутри?
– Не могу согласиться, потому что все ребята были рады, что я никуда не ушел и остался в команде.
– После этого раздевалка была потеряна вами?
– Нет. В раздевалке все пытались добиться результата. Я делал все от себя зависящее.
– В чем были ваши ошибки?
– Мое отношение к футболистам было таким же, как у УПЛ, но оказалось, что это неправильно. Сильно мягким я был. Плюс они верили, что смогут продать меня как футболиста, и не хотели убрать меня.
– Руководство?
– Да. Мое мнение: они начитались, что меня все хотят, поэтому думали, что я специально провоцирую клуб убрать меня, чтобы уйти свободным агентом. Я говорил неоднократно, что хотел только лучшего для команды, когда все начало сыпаться, но со мной в этом плане уже не считались. Они поверили на слово журналистам, и в этом была их ошибка, потому что, кроме "Ингульца", никакого предложения по Любеновичу не поступало.
– Вам, наверное, уже надоела эта тема, но ваше появление на матче "Рух" – "Левый берег" (1:0) породило разные домыслы.
– Приятно читать, когда вас все клубы хотят, только если бы это была правда.
При всем уважении к вам и вашим коллегам, но некоторые из них говорят неправду или просто хотят угадать, чтобы быть первыми, кто это написал.
Я хотел посмотреть хороший футбол и встретиться со знакомыми, вышло наоборот.
– ЛНЗ, "Колос", "Заря" – тоже неправда?
– Мне и клубу никто не звонил. Поймите, что одному мне тяжело постоянно отбиваться от слухов. Если этим заниматься постоянно, я не смогу сконцентрироваться на своей работе.
– В вашем контракте с "Минаем" есть клаусула?
– Нет.
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