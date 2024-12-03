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УАФ приняла решение по ФСК Мариуполь после двух неявок - Источник

Первая лига

Клуб не будут снимать с Первой лиги

УАФ приняла решение по ФСК Мариуполь после двух неявок - Источник

Фото: ФСК Маріуполь

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ФСК "Мариуполь" не будут снимать с соревнований в Первой Лиге, хотя команда бойкотировала второй матч подряд. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас со ссылкой на источники в УАФ.

"КДК будет искать возможность продлить жизнь команде, которая в наше время является символом несокрушимости. В дисциплинарных правилах существует дефиниция понятий.

Согласно ей "Мариуполь" не вышел на матч с ФК "ЮКСА", но в то же время приехал на стадион и находился на поле. За это должен получить смягчающее наказание в виде лишь технического поражения 0:3. Но это не будет считаться неприездом.

А вот невыезд на игру с "Кремнем" будет первой масштабной штрафной санкцией, и в случае повторения уже будут иметь железные основания снять команду с соревнований. Впрочем, надеемся, до этого не дойдет. Для клуба сейчас главное - найти новые инвестиции и продолжить свое участие весной", - говорится в сообщении.

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Игорь Бурбас ФСК Мариуполь
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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