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УАФ приняла решение по ФСК Мариуполь после двух неявок - Источник
Клуб не будут снимать с Первой лиги
Фото: ФСК Маріуполь
ФСК "Мариуполь" не будут снимать с соревнований в Первой Лиге, хотя команда бойкотировала второй матч подряд. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас со ссылкой на источники в УАФ.
"КДК будет искать возможность продлить жизнь команде, которая в наше время является символом несокрушимости. В дисциплинарных правилах существует дефиниция понятий.
Согласно ей "Мариуполь" не вышел на матч с ФК "ЮКСА", но в то же время приехал на стадион и находился на поле. За это должен получить смягчающее наказание в виде лишь технического поражения 0:3. Но это не будет считаться неприездом.
А вот невыезд на игру с "Кремнем" будет первой масштабной штрафной санкцией, и в случае повторения уже будут иметь железные основания снять команду с соревнований. Впрочем, надеемся, до этого не дойдет. Для клуба сейчас главное - найти новые инвестиции и продолжить свое участие весной", - говорится в сообщении.
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