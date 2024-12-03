КДК УАФ вынес решение по двум неявкам Мариуполя на матчи Первой лиги

Сегодня, 3 декабря, состоялось заседание КДК УАФ, на котором, в частности, рассматривались две неявки перволигового ФСК "Мариуполь" на календарные матчи.

По информации Sport.ua, "горожанам" было засчитано поражение – 0:3 в поединке с ФК ЮКСА, но оно не приравнено к неявке, поскольку мариупольцы прибыли в Киев, находились на футбольном поле до стартового свистка арбитра.

А вот не выезд на поединок с "Кремнем" уже подлежит под штрафные санкции: техническое поражение и в случае еще одной неявки команда будет дисквалифицирована.

Таким образом, формально ФСК "Мариуполь" пока удержался на плаву и сохранил "прописку" в ПФЛ. Впрочем, доживет ли клуб до весенней части сезона, и если да – то в каком состоянии, ниезвестно. Теперь все будет зависеть от того найдет ли клубное руководство в ближайшее время нового инвестора.

По итогам осенней части сезона ФСК "Мариуполь" финишировал шестым в группе "Б", набрав 18 очков и весной будет соревноваться в группе "Выбывание" Первой лиги.