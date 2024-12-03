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КДК УАФ вынес решение по двум неявкам Мариуполя на матчи Первой лиги

Первая лига

Как минимум до весны клуб продолжит существование

КДК УАФ вынес решение по двум неявкам Мариуполя на матчи Первой лиги

facebook.com/fscmariupol

Новина українською

Сегодня, 3 декабря, состоялось заседание КДК УАФ, на котором, в частности, рассматривались две неявки перволигового ФСК "Мариуполь" на календарные матчи.

По информации Sport.ua, "горожанам" было засчитано поражение – 0:3 в поединке с ФК ЮКСА, но оно не приравнено к неявке, поскольку мариупольцы прибыли в Киев, находились на футбольном поле до стартового свистка арбитра.

А вот не выезд на поединок с "Кремнем" уже подлежит под штрафные санкции: техническое поражение и в случае еще одной неявки команда будет дисквалифицирована.

Таким образом, формально ФСК "Мариуполь" пока удержался на плаву и сохранил "прописку" в ПФЛ. Впрочем, доживет ли клуб до весенней части сезона, и если да – то в каком состоянии, ниезвестно. Теперь все будет зависеть от того найдет ли клубное руководство в ближайшее время нового инвестора.

По итогам осенней части сезона ФСК "Мариуполь" финишировал шестым в группе "Б", набрав 18 очков и весной будет соревноваться в группе "Выбывание" Первой лиги.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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