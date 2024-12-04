"Ищем местных игроков". Тренер Чернигова рассказал о необычной философии клуба

Главный тренер "Чернигова" Валерий Черный оценил результаты команды по итогам первой части сезона.

На данный момент подопечные Черного занимают второе место в группе B Второй лиги.

- Завершилась первая часть сезона во Второй лиге. Как оцените этот период для команды?

- В принципе, мы где-то планировали, что попадем в тройку, но по ходу чемпионата две-три игры дома мы должны были побеждать, в которых сыграли вничью.

Также недоволен двумя поражениями с прямыми конкурентами. Например, с "Колосом-2" (0:1) играли в большинстве почти полтора тайма, но не смогли добыть результат и последнем туре владели безоговорочным преимуществом и создали много моментов против "Горняка-Спорт" (1:2), но два полумомента и ошибка вратаря привели к тому, что мы проиграли этот поединок.

Если бы мы выиграли, то были бы на втором месте и были довольны процентов на 90, а так, в целом, сыграли неплохо, на твердую четверку.

- Команда уже в отпуске?

- Да. Мы планируем собираться где-то в середине февраля. До этого времени будут индивидуальные тренировки, будут собираться местные футболисты. Будем собираться 2-3 раза в неделю после нового года, чтобы поддерживать форму, а уже с февраля будем проводить общие тренировочные процедуры со всеми игроками.

- Где планируете проводить сборы?

- Будет несколько этапов. Начнем подготовку в Чернигове, а дальше планируем отправиться в Киевскую область, чтобы была возможность провести больше спаррингов.

- А относительно усиления?

- Ищем футболистов, исходя из политики клуба - это местные игроки, у нас есть команда U-19, из нее будем привлекать двух-трех исполнителей, они уже ранее с нами тренировались.

А также продолжаем поиск футболистов, которые родом из Черниговской области. Такова философия нашего клуба.

- Есть ли у вас задача получить путевку в Первую лигу?

- Да, задача от руководства поставлена. Будем искать футболистов, которые добавят конкуренции в составе и будем бороться за место, которое позволит нам попасть в Первую лигу, - сказал Черный.