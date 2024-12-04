Желько Любенович откровенно оценил свою работу в Минае

Главный тренер "Миная" Желько Любенович дал оценку своей работе в закарпатском клубе.

"Я получил первый опыт работы главным тренером. Мы вытащили команду из, казалось, безнадежной ситуации. Продали 6 футболистов, еще 4 пошли на повышение. Я не буду раскрывать рекордную сумму, которую "Минай" сделал на трансфере. Ситуация, в которой я оказался сейчас, не перечеркнет те положительные моменты, которые я прошел здесь.

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Уверенно смотрю вперед с высоко поднятой головой, верой в себя, и ни при каких обстоятельствах не опускаю руки", - сказал Любенович в интервью изданию Украинский футбол.