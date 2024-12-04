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Желько Любенович откровенно оценил свою работу в Минае

Первая лига

Специалист возглавляет команду с ноября 2023-го года

Желько Любенович откровенно оценил свою работу в Минае

Фото - UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Миная" Желько Любенович дал оценку своей работе в закарпатском клубе.

"Я получил первый опыт работы главным тренером. Мы вытащили команду из, казалось, безнадежной ситуации. Продали 6 футболистов, еще 4 пошли на повышение. Я не буду раскрывать рекордную сумму, которую "Минай" сделал на трансфере. Ситуация, в которой я оказался сейчас, не перечеркнет те положительные моменты, которые я прошел здесь.

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Уверенно смотрю вперед с высоко поднятой головой, верой в себя, и ни при каких обстоятельствах не опускаю руки", - сказал Любенович в интервью изданию Украинский футбол.

Напомним, Любенович возглавляет "Минай" с ноября 2023 года. По итогам кампании-2023/24 закарпатцы вылетели из чемпионата Украины.

В осенней части сезона-2024/25 команда заняла шестое место в группе А Первой лиги и не пробилась в "Чемпионскую" группу, в которой весной будут разыграны путевки в УПЛ.

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Желько Любенович ФК Минай
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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