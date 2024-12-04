Салюк рассказал, почему он выбрал Металлист 1925 и назвал сумму трансфера

Украинский защитник Владимир Салюк рассказал, почему он из «Черноморца» перешел в перволигловский "Металлист 1925".

— Владимир, давайте начнем с современных событий, с вашего главного решения в 2024 году. Вы и Брагару считались главными активами "Черноморца", однако Максим оказался в "Динамо", а вы, несмотря на слухи, в Первой лиге. Почему выбрали именно "Металлист 1925"?

— Интерес был из нескольких клубов. "Черноморец" хотел, чтобы за мой переход заплатили. "Металлист 1925" еще в зимнюю паузу проявлял ко мне интерес и готов был вкладываться в трансфер. Было упорное внимание, клуб действовал быстро.

— На сайте Transfermarkt отмечено, что сумма трансфера – 500 тысяч евро. Это так?

- Где-то так.

— Илья Путря, а также некоторые футболисты и тренеры говорили, что "Черноморец" может не выплатить несколько последних зарплат, если игрок уходит из клуба. А с вами рассчитались?

— Все выплатили до последней копейки, без проблем.

— В Первой лиге, конечно, нет топов, как "Шахтер" или "Динамо". Но уровень участников достаточно ровный. Интересно играть?

- Это специфический турнир. Многие игроки хорошего уровня. Но очень много команд играют, прежде всего, на разрушение. Не столько свою игру показать, сколько – не дать сыграть сопернику. Силовой футбол.

– Как вас приняли в команде?

– Я был рад присоединиться к новому клубу. Меня тепло приняли партнеры по команде и руководство клуба, которое помогало во всех беспокоивших меня вопросах. Очень благодарен за это.