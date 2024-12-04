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Два харьковских клуба лидируют по просмотрам матчей сезона Первой лиги на YouTube
Интересная статистика по Первой лиге
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Стало известно среднее количество просмотров матчей среди клубов
Лидирует по данному показателю "Металлист". По итогам летне-осенней части сезона матчи команды имеют 370 тысяч просмотров – 26 400 в среднем за матч.
На втором месте еще один харьковский клуб – "Металлист 1925". У них 24 700 просмотров в среднем за игру. При этом в абсолютных цифрах просмотров они лидеры (371 тысяча), но команда провела на один матч больше (15 против 14 у "Металлиста").
На третьей позиции "Буковина". У клуба из Черновцов 316 тысяч просмотров – 22 600 в среднем за игру.
Худшие показатели у "Кремня". У клуба из Кременчуга в среднем 9 500 просмотров за матч.
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