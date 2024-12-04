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Два харьковских клуба лидируют по просмотрам матчей сезона Первой лиги на YouTube

Первая лига

Интересная статистика по Первой лиге

Два харьковских клуба лидируют по просмотрам матчей сезона Первой лиги на YouTube

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Стало известно среднее количество просмотров матчей среди клубов Первой лиги на YouTube на канале Divisport в осенней части текущего сезона.

Лидирует по данному показателю "Металлист". По итогам летне-осенней части сезона матчи команды имеют 370 тысяч просмотров – 26 400 в среднем за матч.

На втором месте еще один харьковский клуб – "Металлист 1925". У них 24 700 просмотров в среднем за игру. При этом в абсолютных цифрах просмотров они лидеры (371 тысяча), но команда провела на один матч больше (15 против 14 у "Металлиста").

На третьей позиции "Буковина". У клуба из Черновцов 316 тысяч просмотров – 22 600 в среднем за игру.

Худшие показатели у "Кремня". У клуба из Кременчуга в среднем 9 500 просмотров за матч.

Два харьковских клуба лидируют по просмотрам матчей сезона Первой лиги на YouTube - изображение 1
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Источник:
ТГ-канал Металіста
Опубликовал: Михаил Черныш
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