Два харьковских клуба лидируют по просмотрам матчей сезона Первой лиги на YouTube

Стало известно среднее количество просмотров матчей среди клубов Первой лиги на YouTube на канале Divisport в осенней части текущего сезона.

Лидирует по данному показателю "Металлист". По итогам летне-осенней части сезона матчи команды имеют 370 тысяч просмотров – 26 400 в среднем за матч.

На втором месте еще один харьковский клуб – "Металлист 1925". У них 24 700 просмотров в среднем за игру. При этом в абсолютных цифрах просмотров они лидеры (371 тысяча), но команда провела на один матч больше (15 против 14 у "Металлиста").

На третьей позиции "Буковина". У клуба из Черновцов 316 тысяч просмотров – 22 600 в среднем за игру.

Худшие показатели у "Кремня". У клуба из Кременчуга в среднем 9 500 просмотров за матч.