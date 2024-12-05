"Если бы не наши ошибки...". Тренер Кремня подвел итоги первой части сезона

Главный тренер "Кремня" Игорь Климовский подвел итоги первой части сезона для команды.

- Важно отметить, что "Кремень" изначально готовился к участию во Второй лиге. Основные футболисты ушли, и в нашем распоряжении остались преимущественно игроки из второй команды.

Поскольку то, что мы все же останемся Первой лиге, стало известно перед самым стартом чемпионата, нам пришлось быстро формировать новый состав. Это было очень нелегко. В сезон мы зашли самой молодой командой турнира да еще и многие наши игроки не имели опыта выступлений на уровне Первой лиги. Таким образом, наши результаты необходимо оценивать через призму вышеупомянутых факторов.

- Так все же, что скажете о ходе сезона для команды?

- Старт у нас был неплохой. Во втором матче сыграли вничью с "Металлистом 1925" (1:1). Однако я прекрасно понимал, что одних эмоций надолго не хватит, и будут провалы. Мы достаточно много ошибались, из-за чего пропускали. После первого круга ребята набрались опыта, пусть и небольшого, и уже во втором - выглядели довольно неплохо.

В первом матче ЮКСА нас просто вынесла со счетом 5:0, а во втором мы уступили лишь 0:1, пропустив на 86-й минуте. Было приятно, что мы сумели создать им сложности. Неплохо сыграли с "Полтавой", которая идет среди лидеров. Опять же, первый матч проиграли 2:4, а во второй встрече была ничья 1:1. Это для нас небольшой успех. "Виктории" в первом круге проиграли 0:3, а во втором - сыграли 0:0.

Ребята начали прибавлять. Да, нам не хватало опытных футболистов, но мне нравилось, что мои игроки росли, набивая эти шишки. Последние поединки осенней части сезона мы провели достойно.

- Какие задачи перед вами поставили перед началом сезона?

- Президент все прекрасно понимает, поэтому мы отходим от турнирной таблицы и воспитываем молодежь. Давали шанс нашим молодым футболистам, чтобы они засветились.

- Шесть набранных очков за 15 матчей и девятое место в группе В - это объективный результат для "Кремня" в нынешних реалиях?

- Возможно, где-то мы и могли набрать 10-12 очков, если бы не наши ошибки в матчах, где вели игру, а потом сами себе забивали гол. Это были ошибки молодости. Ничего другого не оставалось делать, как работать, терпеть и ждать. Те, кто смотрел наши игры, хорошо отзывались и отмечали, что команда прибавила.

Если вернуться к вашему вопросу, думаю, сейчас мы находимся на том месте, которое действительно соответствует тому, что мы показывали на поле, - сказал Климовский.

Осеннюю часть сезона "Кремень" завершил на последнем месте в группе Б Первой лиги. Весной команда будет играть в группе Выбывания.