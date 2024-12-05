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Климовский поделился трансферными планам Кремня
Тренер хочет усиление на каждую позицию
Фото: ФК Кремінь
Главный тренер "Кремня" Игорь Климовский рассказал, кто не продолжит выступать за команду во второй части сезона. Также специалист прокомментировал трансферные планы клуба.
- Уже известно, кто не продолжит выступать за "Кремень" во второй части сезона?
- Закончились контракты у Мирослава Трофимюка и Алексея Ждановича. Они будут пытаться найти себе новые команды, но если что-то не получится, я буду рад снова видеть их у себя.
- Будете ли пытаться сохранить в команде Ореста Панчишина, который играл за вас на правах аренды из "Буковины"?
- Сейчас он вернулся в "Буковину". Будем разговаривать по нему уже в новом году. Конечно, я хотел бы его сохранить.
- Есть новые игроки, с которыми вы договорились о сотрудничестве или пересмотре?
- На сегодня много звонят молодые футболисты и тренеры и предлагают игроков 2004 года. К этой теме мы, опять же, вернемся в новом году. Будем просматривать 2004, 2005 и 2006 годы.
- На какие позиции ищете игроков? В каком количестве?
- Честно говоря, я хотел бы в каждую позицию усиления. Есть желание найти какую-то звездочку, чтобы ее потом развить и продать.
- На каких игроков будете делать акцент в поисках?
- Игроки Первой и Второй лиги, а также чемпионата U-19.
- Легионеры?
- Если легионеры адаптированы к чемпионату Украины, то можно было бы и их посмотреть и поработать, - рассказал Климовский.
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