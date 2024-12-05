Климовский поделился трансферными планам Кремня

Главный тренер "Кремня" Игорь Климовский рассказал, кто не продолжит выступать за команду во второй части сезона. Также специалист прокомментировал трансферные планы клуба.

- Уже известно, кто не продолжит выступать за "Кремень" во второй части сезона?

- Закончились контракты у Мирослава Трофимюка и Алексея Ждановича. Они будут пытаться найти себе новые команды, но если что-то не получится, я буду рад снова видеть их у себя.

- Будете ли пытаться сохранить в команде Ореста Панчишина, который играл за вас на правах аренды из "Буковины"?

- Сейчас он вернулся в "Буковину". Будем разговаривать по нему уже в новом году. Конечно, я хотел бы его сохранить.

- Есть новые игроки, с которыми вы договорились о сотрудничестве или пересмотре?

- На сегодня много звонят молодые футболисты и тренеры и предлагают игроков 2004 года. К этой теме мы, опять же, вернемся в новом году. Будем просматривать 2004, 2005 и 2006 годы.

- На какие позиции ищете игроков? В каком количестве?

- Честно говоря, я хотел бы в каждую позицию усиления. Есть желание найти какую-то звездочку, чтобы ее потом развить и продать.

- На каких игроков будете делать акцент в поисках?

- Игроки Первой и Второй лиги, а также чемпионата U-19.

- Легионеры?

- Если легионеры адаптированы к чемпионату Украины, то можно было бы и их посмотреть и поработать, - рассказал Климовский.