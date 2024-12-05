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Харьковское дерби в 1-м туре. Состоялась жеребьевка весенней части Первой лиги
Календарь группы Чемпионская и Выбывание
Фото: МФК Металург
Сегодня, 5 декабря в конференц-зале гостиницы Русь в рамках учебного семинара, инициированного и проведенного ПФЛ, прошла жеребьевка второго этапа чемпионата Украины среди команд клубов Первой лиги сезона 2024/25.
В группе Чемпионская запланировано весной восемь туров, а в группе Выбывание - 10. Базовой датой первого тура группы Выбывание является 30 марта 2025 года, соответственно базовая дата первого тура группы Чемпионская - 06 апреля 2025 года.
Календарь соревнований группы Чемпионская
Календарь соревнований группы Выбывания
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