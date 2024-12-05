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Харьковское дерби в 1-м туре. Состоялась жеребьевка весенней части Первой лиги

Первая лига
Обновлено

Календарь группы Чемпионская и Выбывание

Харьковское дерби в 1-м туре. Состоялась жеребьевка весенней части Первой лиги

Фото: МФК Металург

Новина українською

Сегодня, 5 декабря в конференц-зале гостиницы Русь в рамках учебного семинара, инициированного и проведенного ПФЛ, прошла жеребьевка второго этапа чемпионата Украины среди команд клубов Первой лиги сезона 2024/25.

В группе Чемпионская запланировано весной восемь туров, а в группе Выбывание - 10. Базовой датой первого тура группы Выбывание является 30 марта 2025 года, соответственно базовая дата первого тура группы Чемпионская - 06 апреля 2025 года.

Календарь соревнований группы Чемпионская

Харьковское дерби в 1-м туре. Состоялась жеребьевка весенней части Первой лиги - изображение 1

Календарь соревнований группы Выбывания

Харьковское дерби в 1-м туре. Состоялась жеребьевка весенней части Первой лиги - изображение 2
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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yuriy762 (Харьков)
05.12.2024 в 14:10
Не понятно, сколько у команд будет очков - в группе А Хуст снялся и команды провели на 2 игры меньше, а это 6 очков.
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Комментарии 1
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yuriy762 (Харьков)
05.12.2024 в 14:10
Не понятно, сколько у команд будет очков - в группе А Хуст снялся и команды провели на 2 игры меньше, а это 6 очков.
Ответить
0
0

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