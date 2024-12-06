Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КДК УАФ принял решение по несыгранным матчах Первой лиги
Состоялось заседание КДК УАФ
Фото: Професіональна футбольна ліга
Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, на котором было принято решение по двум несыгранным матчам чемпионата Украины среди команд Первой лиги: "Металлург" - "Диназ" и "Кремень" - "Мариуполь".
Было принято решение засчитать "Диназу" техническое поражение со счетом 0:3 и оштрафовать в размере 10 000 грн за невыезд команды на матч, а также засчитать "Металлургу" техническую победу со счетом 3:0.
Также КДК УАФ решил засчитать "Мариуполю" техническое поражение 0:3 и обязал уплатить обязательный денежный взнос 10 000 грн, а "Кремню" засчитать техническую победу - 3:0. Напомним, данный поединок не состоялся в срок по причине длительной воздушной тревоги в Кременчуге. Позже наставник мариупольцев Олег Красноперов заявил, что повторно команда не сможет поехать из-за финансовых проблем.
Популярное сейчас
- Шахтер бьет Ворсклу, пока Динамо и Александрия играют вничью. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Известны оценки Забарного в матче против Тоттенхэма
- "Хотел его пригласить в Карпаты", - Маркевич назвал лучшего игрока УПЛ в ноябре
- Бывший тренер Зари посетил матч луганчан против Карпат. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Кейн высказался о жеребьевке Клубного чемпионата мира