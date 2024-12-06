Ван Леувен планирует масштабную чистку состава - известно, кто покинет Металлист 1925

"Металлист 1925" планирует большую кадровую чистку состава уже этой зимой. Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, какие футболисты могут покинуть команду Патрика ван Леувена.

"Уже есть солидный список игроков, которые будут выставлены на трансфер. И это не только игроки второй команды: Вадим Червак, Андрей Чирук, Игорь Курило, Денис Гармаш и Максим Жичиков. Также есть игроки основной команды, здесь есть сенсационные фамилии: Алексей Сидоров, Реймонд Овусу, Евгений Пасич, Игорь Когут и Василий Кравец", - сказал журналист.